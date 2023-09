Caruso: "Natan va gestito, Garcia sa quando metterlo in campo. Questa difesa in Italia basta ma in Europa..."

Ciro Caruso è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Natan? Mi auguro di poterlo vedere a Genova qualche minuto. Rischiare per pochi minuti e poi perderlo per mesi no, ma credo che Garcia saprà gestirlo nel minutaggio. Il campionato italiano oggi non è il massimo per la qualità dei giocatori che ci sono e, per questo, credo che con Juan Jesus e Rrahmani non ci dobbiamo preoccupare, ma in Europa è diverso. Genoa? Il Napoli deve uscire con i tre punti da Marassi".