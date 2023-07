Caruso a CN24: "Kim perdita importante, vi dico l'identik per il suo sotituto. Su Osimhen..."

Notizie Calcio Napoli – L’ex Napoli, Ciro Caruso è intervenuto ai nostri microfoni nel corso della trasmissione CN24Live:

“Se ho visto le amichevoli del Napoli? Purtroppo no, ma vedo un Napoli carico e cha ha voglia di confermarsi. Vincere può essere la novità ma riconfermassi è più difficile. Il Napoli vorrà fare qualcosa di importante. Quanto è difficile entrare nei meccanismi per un difensore? Dipende sempre dalla caratura del giocatore, con quale personalità il giocatore viene al Napoli. Ora gli azzurri possono venire solo giocatori di caratura internazionale. Penso che il livello sia alto, ogni allenatore ha la sua metodologia e i suoi criteri di gioco, quando si parla di giocatori internazionali basta la volontà di mettersi subito a disposizione.

L’identikit del difensore da affiancare a Rrahmani? Serve un leader, un giocatore veloce. Se Garcia vuole andare a prendere la squadra avversaria nella loro metà campo serve una difesa alta, serve un centrale rapido che legge in anticipo la giocata e che tenga alta la squadra. Kim andando via ha lasciato quelle lacune, aveva un strappo importante, accelerava quando vedeva che era in difficoltà, aumentava sempre più la sua forza e la sua velocità con quel modo di giocare. Spalletti con lui poteva permettersi un modo molto diverso di giocare e potevi avere tanti spunti nel modulo da schierare.

Coppia Ostigard-Rrahmani? Il norvegese è un ottimo difensore ma ha avuto poco spazio la scorsa stagione. È un centrale di livello e l’ha dimostrato anche al Genoa, venendo a Napoli non è l’ultimo arrivato, sull’affidargli la difesa però mi viene un punto interrogativo, altrimenti l’avrebbe già fatto Spalletti. Io mi chiedo perché il tecnico di Certaldo non gli ha dato qualche possibilità in più? Forse perché non lo vede da leader, pronto per quel tipo di gioco. Lui deve essere un tappa buchi per le varie sfaccettature del modulo del Napoli. Kim legava difesa e centrocampo con la sua velocità e intelligenza nell’anticipare la giocata.

La conferma di Osimhen sarebbe importantissima, sarebbe il 75-80% del valore della squadra, il club ha una certezza ed è lui. L’anno scorso ha fatto qualcosa di importante, è migliorato tantissimo e si è messo a disposizione della squadra, non dico che lui valga il 100% del Napoli perché sminuirei gli altri, ma parliamo di un percentuale alta visto che Osimhen oggi è una certezza”.