Carrera: "Napoli favorito con lo Spartak per due motivi ma guai a sottovalutare la gara"

Napoli calcio - Massimo Carrera ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Lo Spartak non ha iniziato il campionato nel migliore dei modi. Il Napoli parte favorito perchè è una squadra collaudata mentre i russi sono reduci da un cambiamento profondo. Sulla carta non dovrebbe essere una partita difficile per gli azzurri, ma sappiamo di gare facili non esistono e quindi non devono sottovalutare niente. Se andranno in campo pensando di aver già vinto rischiano di fare un passo falso. Spalletti ha portato le sue idee come verticalizzazioni veloci e quanto altro, in più ha ritrovato un Osimhen in piena forma".