Carraro: “Superlega modo brutale di far scendere a patti Uefa e Fifa. Il fair play finanziario è stato un fallimento”

Napoli - “La Superlega è un modo brutale per costringere Uefa e Fifa a scendere a patti. Conseguenza di tanti errori, il fair play finanziario è stato un fallimento”. L’ha detto oggi ai microfoni di Radio Crc, nel corso di ‘Arena Maradona’ l’ex presidente della Figc Franco Carraro. “Vedrete che la Superlega non si farà – ha detto Carraro a Radio Crc – questa storia mi ricorda la minaccia portata avanti nel 1996 da Media Partner. Alla fine la Uefa fu costretta ad allargare la formula della Champions League. Succederà così anche ora”. Secondo Carraro “Se si è arrivati a questo punto vuol dire che negli anni è stato sbagliato qualcosa . I club fondatori della Superlega hanno partorito questa idea per ripianare i debiti. Dovrebbero, invece, pensare soprattutto ad abbassare gli ingaggi e le commissioni per i procuratori. Si può tranquillamente dire che il fair play finanziario è stato un fallimento”. Carraro auspica il dialogo tra i fondatori della Superlega con i massimi organici calicistici internazionali. “Ascoltando le parole di Florentino Perez – ha detto Carraro a Radio Crc – posso intuire che il dialogo, invocato dai 12, è iniziato nel peggiore dei modi. Però l’importante sarà sedersi a un tavolo con Uefa e Fifa e discutere sulla possibilità di guadagnare di più attraverso la Champions. Però un aspetto andrebbe messo subito in chiaro: si dovrà accedere alla massima competizione europea attraverso i piazzamenti nei campionati nazionali. I tornei locali vanno preservati, non si può e non si deve fare altrimenti”.