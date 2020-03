Carraro: "Se la stagione si protrarrà fino a fine luglio bisognerà fare una proroga per i contratti dei tesserati"

Franco Carraro, ex presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Non so se domani verrà rinviato l’Europeo, ma credo sia l’unica decisione da prendere e rinviarlo al 2021. Non si può programmare nulla, il calcio deve adattarsi. I contratti dei calciatori scadranno il 30 giugno, ma ci si può mettere d’accordo per farli scadere a fine luglio. Io non mi prenderei mai la responsabilità di dare una data certa per il ritorno a giocare. In questo momento, le persone esperte ci dicono che non si ha la certezza che le persone malate e in necessità di avere la terapia intensiva possano avere una risposta positiva. Si stanno facendo i salti mortali per avere certe risposte. Non sappiamo quando ci sarà il picco di contagi e decidiamo già da ora quando riprendere gli allenamenti? Il calcio deve prendere atto che la stagione 2020/21 avrà delle caratteristiche assolutamente peculiari nelle quali le società di calcio e le associazioni calciatori, con buon senso, programmeranno quella che sarà la prossima stagione. L’Asia sta venendo fuori dal problema e noi ci stiamo entrando senza nemmeno sapere fino a che punto. Quando c’è un problema così grave dev’essere interesse comune come fare le cose. Se la stagione va avanti fino al 15 luglio bisogna fare una proroga per i contratti che scadono il 30 giugno”.