Carraro: "Scudetti della Juve? Sono 36, c'è una sentenza frutto di una mediazione con la dirigenza bianconera. Agnelli sbaglia"

Ultime notizie calcio – Franco Carraro, ex presidente della FIGC, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Scudetti della Juventus? Sono 36, non ci sono pareri. Quella sentenza è frutto di una trattazione tra le parti e fu accettata dai legali di quella che era la dirigenza della Juventus dell’epoca. La Juventus accettò quella pena senza fare ricorso al Tar e al consiglio di stato come avrebbe potuto fare. Ho grande rispetto per Andrea Agnelli ma sbaglia”.