Carraro: "Quando fallì il Napoli venni in città e mi lanciavano le uova in faccia. Pensavo che gli azzurri scomparissero, invece..."

Notizie Calcio Napoli - Franco Carraro, ex presidente della FIGC, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli ricordando quando il Napoli fallì:

"Avevamo veramente il terrore che il calcio a Napoli potesse scomparire, c'era questo forte timore, poi improvvisamente cambiò tutto. L'avvento di Aurelio De Laurentiis fu veramente un gran colpo di fortuna! Ha lanciato la società a grandi livelli dopo alcuni anni di transizione, il Napoli adesso è tra i migliori club calcistici d'Europa e quella fu una scelta giusta. Io arrivai in città diverse volte, incontrai anche Antonio Bassolino ed il Sindaco Rosa Jervolino Russo, mi lanciarono le uova in faccia, ma all'epoca non feci altro che applicare il regolamento. La società attuale è tra le migliori, e con qualche innesto può puntare a grandi traguardi".