Carraro: "Il Fair Play Finanziario il più grande fallimento Uefa, i club hanno più debiti di prima"

Franco Carraro ex presidente FIGC è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Napoli è sempre una delle più belle città del mondo. Vengo spesso a Napoli quando posso. Non conosco la situazione della Juventus, ha sicuramente dei debiti, ma evidentemente con l’aumento di capitale hanno ritenuto che c’era la possibilità di fare mercato a gennaio. La Juventus è una società che è una potenza finanziaria, è quotata in Borsa. La Juve è meno del PSG, ma ha l’azionista che mette i soldi in modo uguale con debiti ecc. Il Fair Play Finanziario è stato inventato dalla Uefa per portare equilibrio, ma è stato un fallimento. I debiti delle società sono addirittura aumentati. Non ho potuto godermi il Mondiale dell'Italia, ci furono indagini e scandali per frode in quella situazione di Calciopoli anche. Per fortuna è saltato fuori che il mio comportamento è stato perfetto".