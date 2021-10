Carraro: "Fallimento del Napoli? Lo imponevano le norme, poi per fortuna è arrivato ADL"

Ultime notizie calcio Napoli - Franco Carraro, ex presidente della FIGC, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Fallimento del Napoli? Le norme lo imponevano, c'erano norme nuove che non potevamo non applicare. Avevano ragione di arrabbiarsi i tifosi e li capisco, ma è stato un bene per il Napoli. Se fosse andato avanti con pasticci, non si sarebbe mai risanato. Per fortuna si è trovato De Laurentiis".