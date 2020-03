Carpi, l'ex Struna elogia Giuntoli: "Personaggio particolare, ha sempre puntato alla Champions! E' tra i migliori, vive il calcio 24 ore al giorno"

Notizie Napoli calcio.Il difensore degli Houston Dynamo e della nazionale slovena, Kiki Struna ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta Instagram sul profilo dal giornalista Nicolò Schira. L'ex Carpi ha parlato anche del ds del Napoli Crisitiano Giuntoli:

"È un personaggio particolare, ma già a Carpi si vedeva il suo valore. Ci diceva che sarebbe arrivato in alto in una squadra da Champions League. Lavorava e viveva di calcio 24 ore al giorno. A Napoli si è confermato come uno dei direttori sportivi più bravi in circolazione".

Su gli ex avversari da marcare: "Ibra impressionante, ma anche Carlos Vela è un grande attaccante. Qui in MLS sta facendo molto bene anche l'ex Torino Josef Martinez ad Atlanta; mentre in Italia il trio più difficile da marcare era Mertens-Higuain-Insigne ai tempi del Napoli. Pure Salah-Dzeko-Gervinho erano tosti...".