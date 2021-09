Carnevale: "Vi dico i due nomi che decideranno Napoli-Juve"

Napoli calcio - Andrea Carnevale ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

Veniamo all’attualità: che partita si aspetta, sabato?

"Il Napoli è forte, psicologicamente, in questo momento. Ma la Juve non può continuare a regalare punti che potrebbero diventare pesantissimi a fine campionato per le sue ambizioni. Allegri dovrà inventarsi la formazione tra infortuni e rientri all’ultimo momento dei nazionali".

Ci dica i suoi due protagonisti della sfida.

"Voto Osimhen, per il Napoli. Con i suoi affondi può mettere in crisi la difesa bianconera e fare male. Per la Juventus, invece, punto su Chiesa ammesso che dovesse giocare".