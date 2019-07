Carnevale: "James gioca alla Maradona, ma la 10 è di Diego. Divario con la Juve minimo"

Andrea Carnevale, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“James Rodriguez gioca alla Maradona, è un 10, gioca dove vuole. Non ha bisogno di vincoli. Ancelotti è talmente intelligente che sa che non ha una posizione ben precisa. Ma non gli darei la 10, quella maglia è magica. La può mettere solo Diego per me. Le distanze tra Napoli e Juventus si sono assottigliate enormemente”