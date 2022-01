Carnasciali: "Preferisco Di Lorenzo ad Odriozola. Osimhen? Quando manca il centravanti si sente..."

Ultime notizie calcio Napoli - Daniele Carnasciali, ex terzino della Fiorentina, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Odriozola non lo scambierei con Di Lorenzo, anche perché l'azzurro dà maggiore continuità. E' una garanzia sul piano tecnico e per minuti giocati davvero importante. Tra i due preferisco Di Lorenzo. Osimhen? Quando il centravanti di una squadra è forte cambia tutto".