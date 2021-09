Ultime notizie calcio Napoli - Carmine Martino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli è sicuramente una squadra competitiva, non so per lo Scudetto però dal momento che per vincerlo serve anche un po' di fortuna, un ambiente sereno, degli arbitraggi a volte favorevole".