Martino: "Mai visto una cosa come quella di Empoli, crollo verticale spaventoso! Anche la Champions è in dubbio"

Notizie Napoli calcio. Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Seguo il Napoli da quando ero molto piccolo e non ricordo di aver mai visto una partita come quella di Empoli, giocata in quel modo e in quell'atteggiamento. Per me si tratta di un qualcosa che non ho mai visto, 9' di follia che testimoniano un crollo fisico e mentale che mettono in pericolo anche il piazzamento Champions. Questa squadra non dà più affidamento, quindi bisognerà gestire le energie mentali perchè rischi davvero di restare a bocca asciutta.



I cambi anche ieri sono stati incomprensibili, ma non credo che si possa puntare il dito solo sulla gestione di Spalletti. Credo che questa rosa abbia grossi limiti e sta pagando anche una condizione fisica non adeguata. Quello di Meret è un errore che ci può anche stare, ma quello è un limite del calciatore nella gestione del pallone con i piedi".