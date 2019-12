Carmignani: "Tre fazioni in casa Napoli. Il grosso del lavoro deve farlo lo staff tecnico, non Ancelotti! Voci assurde sugli allenamenti..."

Pietro Carmignani, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ci sono tre parti separate in casa Napoli adesso: da una parte l'allenatore, dall'altra la squadra e dall'altra ancora la società. Il lavoro grosso di sgrassatura lo deve fare lo staff tecnico, non l'allenatore. Ancelotti deve lavorare come sa. Leggo cose assurde sugli allenamenti, sono sicuro che in una settimana di lavoro gli azzurri lavorano tantissimo".