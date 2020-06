Carmignani: "Buffon vs Meret? Il più grande di tutti contro il suo erede. Il Napoli ha un leggero vantaggio sulla Juve"

Ultime calcio Napoli - Pietro Carmignani è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Carmignani

"Buffon vs Meret? Il più grande di tutti contro il suo erede. Buffon non si discute, per Meret c'è stato un momento grigio per la scelta tecnica. Ospina ha fatto un lancio incredibile, Meret deve imparare a giocare anche con i piedi. Chi vince? Il Napoli ha un leggero vantaggio sulla Juventus".