Salvatore Carmando è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Maradona non si può dimenticare mai, ha fatto gioire milioni di persone. C'è stato un signore che ha detto brutte cose in passato dicendo che non ho gioito per lo scudetto del Napoli, ho dovuto soltanto superare un brutto male e ora sono ancora in vita".