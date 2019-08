Carlo Ancelotti presenta Fiorentina-Napoli: prima conferenza stampa della stagione, diretta dalle ore 13

Carlo Ancelotti in conferenza stampa. Serie A 2019/2020, si comincia: parte la stagione ufficiale del calcio Napoli, parla il tecnico della SSC Napoli in conferenza alla vigilia della prima giornata di Serie A, la sfida Fiorentina-Napoli alle ore 20.45 di sabato 24 agosto. Da Castel Volturno, la conferenza in diretta testuale di Carlo Ancelotti del Napoli dalle ore 13:00.

Fiorentina-Napoli, conferenza stampa Carlo Ancelotti

Segui la diretta di Carlo Ancelotti in conferenza stampa a partire dalle ore 13:00 su CalcioNapoli24.it in diretta testuale

Ancelotti Conferenza stampa in diretta su Calcionapoli24

Per tutto ciò che riguarda la conferenze stampa, gli eventi, le interviste, gli allenamenti e tutti gli aggiornamenti in diretta, potrete seguire su CalcioNapoli24Tv, canale 296 del Digitale Terrestre Campania, l'unico canale televisivo completamente dedicato alle vicende del calcio Napoli. In diretta Ancelotti in conferenza stampa venerdì 23 agosto ore 13:00 su CalcioNapoli24.it.