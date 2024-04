Fabio Caressa ai microfoni di Radio Deejay ha dato i suoi pronostici su questa giornata di campionato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Torino-Juventus X per me finisce in pareggio, Bologna-Monza dico 1, Napoli-Frosinone anche per me è 1, Sassuolo-Milan X2, Udinese-Roma X, Inter-Cagliari 1 i nerazzurri non dovrebbero avere problemi, Atalanta-Verona 1, Fiorentina-Genoa 1".