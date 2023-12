Caressa: "Se fossi un tifoso del Napoli, sarei imbufalito per il Var"

Fabio Caressa ha parlato del Napoli ai microfoni di Sky Sport:

Poi aggiunge sul Var:

«Se fossi stato tifoso del Napoli e avrei visto oggi Frosinone-Torino sarei imbestialito. Per questa trattenuta sull’attaccante del Frosinone in area, l’arbitro è stato richiamato al Var. A questo punto il tifoso del Napoli potrebbe dire: perché sulle altre trattenute in area non richiamano l’arbitro e qui lo hanno fatto? Non solo, ma a Frosinone per un fallo a centrocampo l’arbitro è stato richiamato dal Var. Perché? E allora perché per il fallo di Lautaro su Lobotka non è andato a rivedere l’azione? Non è utilizzato lo stesso metro, gli arbitri non vengono richiamati per le medesime situazioni».