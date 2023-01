Caressa sbotta: "Napoli campione d'inverno? Che significa? Non ha ancora vinto niente"

Ultime notizie. Polemica ieri sera nel corso di Sky Calcio Club, nel post-partita di Milan-Roma. Quando viene fatto notare che il Napoli è ufficialmente campione d'inverno, Fabio Caressa non la prende bene e reagisce così: "Questa cosa mi sa un po' di anni '80! Prima aveva un significato, ma adesso? Se è per questo, il Napoli era campione d'inverno prima della sosta, ora è passato un mese e mezzo, ma che senso ha dopo due partite? Io la definizione di "campione d'inverno" non la sopporto, ma poi campione di cosa? Uno è campione se vince qualcosa. A gennaio al massimo si alzano le Supercoppe, per il resto si è campione di poco".