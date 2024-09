Caressa: "Sarà una grande stagione per il Napoli, vi dico la mia griglia scudetto"

Fabio Caressa è stato intervistato da Luca Ascierto in occasione di un convegno e le loro dichiarazioni sono state trasmesse nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello” in onda su CRC, radio partner del SSC Napoli. Qui di seguito le dichiarazioni: «Ho stima di Antonio Conte. So come lavora, so quanto può dare ai giocatori e so come sa creare spirito di gruppo, che è ciò che è mancato al Napoli l’anno scorso e che è mancato nella prima partita. Mi piace il mercato che ha fatto il Napoli e credo che sarà una grande stagione per gli azzurri. Ho fatto la telecronaca dello spareggio con l’Avellino. Partire da lì e arrivare a quello che è stato il Napoli degli ultimi anni è un percorso straordinario. Io sono molto più diretto. Per lo scudetto dico Inter, Napoli e Juve e poi le altre».