Caressa, racconto inedito: "Una volta Maradona mi prese a calci in cu*o..." | VIDEO

Fabio Caressa è stato di recente ospite del BSMT, il podcast di Gianluca GAzzoli. Tra le altre cose, il telecronista di Sky ha raccontato un simpatico aneddoto, inedito fino ad oggi, che riguarda Diego Armando Maradona.

I fatti risalgono al 1990, durante i Mondiali in Italia: "Maradona m'ha preso a calci in culo. 1990, semifinale del campionato del Mondo: io lavoro per il film ufficiale dei Mondiali e quindi avevo un accredito che mi consentiva di andare ovunque, persino nello spogliatoio dell'arbitro. Prima della semifinale dei Mondiali abbiamo il permesso speciale di andare in campo a filmare l'allenamento dell'Argentina, solo noi, senza nessun'altra televisione. Noi lavoraravamo con 16 telecamere in pellicola, quindi mettiamo 4 telecamere ai quattro lati del campo per riprendere tutto l'allenamento. Arriva Maradona, al quale i giornalisti argentini avevano detto che non potevano fare riprese in campo. Lui arriva e fa: "Chi sono questi?". Io mi avvicino e gli dico: "Diego, siamo della Fifa". Lui risponde: "Non me ne frega niente, fuori, fuori!". Ci ha cacciato via e prima di andare, benevolmente ma nemmeno troppo, mi ha tirato un calcio nel culo per farmi uscire dal campo. Non mi volevo più lavare i pantaloni... Il mio culo è stato calciato da Maradona".