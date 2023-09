Caressa: "Mancini si è già pentito: la fonte è attendibile"

Fabio Caressa ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della puntata di Deejay Football Club:

"Vedo troppa esaltazione in giro rispetto al predecessore. Se guardo la rosa della Macedonia del Nord non vedo motivi per non sconfiggerli. Mi dispiace per Roberto Mancini che sta pagando le modalità della scelta. Tra l'altro ho visto il suo esordio ieri con l'Arabia Saudita e mi sono addormentato dopo venti minuti. Un calcio troppo diverso. Ho saputo che Mancini si è già pentito di aver accettato l'Arabia Saudita. La fonte è molto attendibile".