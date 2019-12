Crisi Napoli, ecco il commento di Fabio Caressa nel corso di 'Sky Calcio Club': "Il primo tempo del Napoli mi ha sconcertato, ieri a Udine sembrava che la squadra credese poco in quel che facevano. Ancelotti dice che la situazione non è come viene descritta, ma per me uno scollamento si avverte. Magari anche soltanto tra Carlo e una parte della squadra ma si avverte".