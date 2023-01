Caressa esalta il Napoli: "Nuovi acquisti senza retaggi e poi hanno il 'leone'! Mai vista una cosa del genere..."

Fabio Caressa è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club per parlare di Napoli-Juventus. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Quest’anno non è la prima volta che vediamo il Napoli a questi livelli, anche in Europa ci ha fatto essere orgogliosi quando ha umiliato Liverpool e Ajax. Secondo me la squadra di Spalletti sarebbe in vetta alla classifica in tutti i campionati in Europa.

Sono quasi tutti nuovi, hanno mandato via i vecchi senatori e quelli che sono arrivati non hanno retaggi e secondi pensieri. Poi hanno il “leone” Osimhen. Io non ho mai visto un giocatore che si butta sul pallone in questo modo nonostante si sia rotto due volte la faccia.