Caressa: "Acerbi bravissima persona, ma le scuse non bastano"

Fabio Caressa parla sul suo canale Youtube anche del caso Juan Jesus-Acerbi: "Il fatto che Acerbi sia stato mandato via dalla Nazionale e rimpiazzato da Gianluca Mancini mi fa pensare che la cosa non si possa risolvere con le scuse. Si vede benissimo quello che dice Juan Jesus all'arbitro, non so se ci saranno squalifiche ma so che come hanno punito gli spettatori vanno puniti a maggior ragione i giocatori che sono un esempio. Conosco Acerbi, so che è una bravissima persona e molto religiosa. Ma su queste cose non si può transigere, sono errori che rallentano il processo culturale di crescita e bisogna essere molto drastici".