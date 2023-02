Careca su Meret: "Spalletti ha trasformato lui ed altri! Non so se il Napoli vincerà già ad aprile..." | VIDEO CN24

Passare mezz’ora a parlare con Antonio Careca, che a Napoli torna sempre volentieri - ora impegnato con Legends-Ci vediamo a Napoli, su Nexting - perchè ci ha lasciato un pezzo di cuore, regala spunti interessantissimi praticamente su tutto. Sul Napoli, su Luciano Spalletti, su Aurelio DeLaurentiis, su Victor Osimhen, su Khvicha Kvaratskhelia. E su tanto altro, in una lunghissima intervista.

“Spalletti ha trasformato i giocatori? C’è molta fiducia, penso anche a Meret che stava andando via. Poi si parlava di mandare via Spalletti lo scorso anno, ma tenerlo ha portato a miglioramenti. Bisogna avere la sensibilità del potenziale di ogni giocatore. Contro la Roma Meret ha fatto un paio di uscite così così, ma anche parato due tiri pericolosi. E in altre partite ha giocato da dieci. Il portiere non può sbagliare mai, l’attaccante un’altra opportunità riesce sempre ad averla. Il Napoli deve partire sempre concentrato, focalizzato sul fatto che non sia ancora finito il campionato: vedo che Spalletti questo modo e questa sensibilità ce l’ha e l’ha passata a tutti i giocatori. Non so se il Napoli vincerà già ad aprile, vedremo”