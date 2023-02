Careca su De Laurentiis: "Anni fa mi disse 'chi vuole vincere, voglio competere'" | VIDEO CN24

Passare mezz’ora a parlare con Antonio Careca, che a Napoli torna sempre volentieri - ora impegnato con Legends-Ci vediamo a Napoli, su Nexting - perchè ci ha lasciato un pezzo di cuore, regala spunti interessantissimi praticamente su tutto. Sul Napoli, su Luciano Spalletti, su Aurelio DeLaurentiis, su Victor Osimhen, su Khvicha Kvaratskhelia. E su tanto altro, in una lunghissima intervista.

“De Laurentiis? Questo successo finora è merito di Spalletti, di Giuntoli e del presidente: è giusto così, non è la fortuna di trovare gli uomini giusti ma chi lavora lì per la squadra e per vincere sempre. Ha trovato Kvaratskhelia e l’ha pagato 10 milioni, ha ceduto Koulibaly e ha preso Kim per 18 milioni: è merito anche del presidente che gestisce, ci sta fare i soldi perché il calcio è business ma è importante aver sostituito nel modo migliore chi è andato via. Purtroppo non l’ho incontrato, ma già anni fa l’ho conosciuto all’allora San Paolo e gli dissi che doveva vincere lo scudetto per provare cosa significhi vincere a Napoli. Mi disse ‘chi vuole vincere, voglio sempre competere’, ma vincendo lo scudetto si guadagna di più: mi pare che abbia imparato, ho visto il video con i tifosi e penso che l’abbia capito. Vincere lo scudetto qui ne vale dieci altrove. I napoletani sono appassionati per il calcio, sono attaccati e mi auguro che sia così fino alla fine”