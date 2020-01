Careca e Alemao al Club Napoli Rio, l'attaccante: "Il mio gol con 40° di febbre…" [VIDEO]

Ultime calcio Napoli - Antonio Careca, Ricardo Alemao e Corrado Ferlaino sono intervenuti per celebrare il primo compleanno del Club Napoli Rio de Janeiro. Grande sorpresa per i due brasiliani incontrare nella città carioca il presidente degli scudetti. Grande artefice della serata il presidente del Club Napoli Rio Michelangelo Simonelli. Ecco le dichiarazioni rese dai presenti in esclusiva a www.pianetanapoli.it.

Antonio Careca:” Sono orgoglioso di un club Napoli qui in Brasile io sono sempre rimasto molto legato alla città ed alla società. Sono molto contento di aver rivisto Ferlaino, ho fatto tanti gol belli, ma rimango legato a quello di Stoccarda dove giocai con la febbre a 40 gradi con la pressione del presidente. Ma sono molto legato al gol segnato a Milano a Zenga in una gara persa 3 a 1. Perchè il Napoli non compra oggi i brasiliani? Questo non lo so, sono sempre a disposizione della società se dovesse chiamarmi per qualche consulenza”.

Ricardo Alemao:” E’ sempre un piacere tornare al club e ritrovare il presidente Ferlaino con cui sono rimasto in ottimi rapporti. Per me il gol più bello segnato da Careca è quello con la Roma dalla linea di fondo. Perché il Napoli non compra brasiliani? Non è facile avere rapporti con questa società, ma sono a disposizione”.