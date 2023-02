Careca ammette: "Osimhen poteva giocare con Maradona e me! Su Kvara..." | VIDEO CN24

Passare mezz’ora a parlare con Antonio Careca, che a Napoli torna sempre volentieri - ora impegnato con Legends-Ci vediamo a Napoli, su Nexting - perchè ci ha lasciato un pezzo di cuore, regala spunti interessantissimi praticamente su tutto. Sul Napoli, su Luciano Spalletti, su Aurelio DeLaurentiis, su Victor Osimhen, su Khvicha Kvaratskhelia. E su tanto altro, in una lunghissima intervista.

“Giocare con Kvaratskhelia? Khvicha è un po’ sudamericano, ha la mentalità giusta e sa già cosa fare quando arriva sul pallone. In un calcio moderno e veloce come quello attuale, se aspetti poi l’attimo giusto passa. Ha questa qualità, ma penso anche ad Osimhen: avrei potuto giocare con lui, io un po’ più a sinistra e Maradona a destra magari col piede invertito. Succedeva anche con noi con Carnevale, e Diego non marcava mai. Mentre Bruno Giordano era più prima punta, e io giravo attorno a lui. Lobotka anche è uno molto bravo”