Careca a Castel Volturno, il bomber svela: "C'è stato un imprevisto con Osimhen"

Visita di Antonio Careca a Castel Volturno. L’ex bomber storico del Napoli si è recato al centro sportivo per conoscere Luciano Spalletti e gli azzurri. E’ stata una giornata piacevolissima come raccontato in un’intervista a La Repubblica, ma c’è stato un imprevisto con Osimhen: “Abbiamo – sorride – un po’ faticato nella comunicazione. Lui parla solo inglese, io faccio fatica pure con l’italiano. Scherzi a parte, mi piace molto. È un attaccante moderno: si muove sul tutto il fronte offensivo. E poi ha l’allegria di noi sudamericani. Il gruppo è molto unito. Mi ha colpito un aspetto”.