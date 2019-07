Cardinale Sepe: "L'arrivo di un campione? Speriamo che qualcuno si concretizzi. James? Bisogna vedere se vuole venire, o magari Pepé..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il Cardinale Crescenzio Sepe, rilasciando alcune dichiarazioni:

"I tifosi del Napoli? Una emozione bellissima per sentire certi valori. De Laurentiis ed Ancelotti con la maglia del Napoli? Io spero che possa arrivare primo in campionato, si sta attendendo da tanto tempo: adesso ci vuole un impegno particolare, speriamo ci siano le premesse giuste per l'impegno dei calciatori e di tutta la società e dei tifosi. L'arrivo di un campione? Speriamo che qualcuno si concretizzi. James? Bisogna vedere se vuole venire, o magari Pepé"