Caravello a CN24: "Napoli? Chi gira con quei punti vince lo scudetto. Tutto è nelle mani degli azzurri"

Danilo Caravello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Non è mai capitata una ausa Mondiale in questo periodo. C'è grande curiosità di capire cosa succederà. Spalletti ha fatto un vero e proprio ritiro come quello estivo per cercare altre soluzioni per sorprendere gli avversari. Una sosta così lunga di due mesi è una novità per tutti noi addetti ai lavori. Per me è come se fosse un nuovo campionato con un numero inferiore di gare. Di solito che gira a quei punti vince lo scudetto, so che a Napoli faranno gli scongiuri ma per me è così. Dietro devono correre e non sbagliare niente, non è semplice. Tutto è nelle mani del Napoli nella gestione del vantaggio"