Carannante: "Quello di Ghoulam mi ricorda il caso Zuniga"

A Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A, è intervenuto Antonio Carannante, ex difensore di Napoli e Piacenza. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Quello di Ghoulam mi ricorda il caso Zuniga per quello che stiamo vedendo. Se Ghoulam stesse bene rinuncerei a Ricardo Rodriguez del Milan. Il mercato del Napoli dipenderà dalle prossime partite, se gli azzurri andranno bene si farà un mercato altrimenti si rivedranno le scelte. Spero che lunedì al San Paolo ci sia un grande pubblico. Napoli-Inter? Sarà una partita in cui il Napoli, se è in giornata, potrà battere l’Inter. Si tratterebbe della partita della svolta”.