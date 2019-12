Carannante: "Napoli-Parma finirà 3 a 0 con reti di Mertens, Callejon ed Insigne"

A Tifosi Napoletani, in diretta su Tele A, è intervenuto Antonio Carannante, ex difensore di Napoli e Piacenza. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Non mi è piaciuto Ancelotti perché non è riuscito ad imporre le sue idee, anche sul ritiro non mi è piaciuto. Gattuso ha la mentalità giusta, sono contento che sia arrivato. Darà una scossa sia ai giocatori che all’ambiente. Parma? Ancelotti ha fatto un errore su tutti, con le piccole non riusciva mai ad imporsi. Il Napoli batterà il Parma 3 a 0 con reti di Insigne, Mertens e Callejon”.