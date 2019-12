Caputo, l'agente a CN24: "E' nato per fare gol, ha scoperto la Serie A un po' troppo tardi! Difficile che possa lasciare il Sassuolo, ha ancora due anni di contratto"

Notizie Calcio Napoli - Gaetano Fedele, agente di Francesco Caputo, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, programma in onda sulle frequenze di CalcioNapoli24 TV (canale 296 del DTT). Ecco quanto dichiarato:

"Il Sassuolo è una squadra che cerca di imporre il proprio gioco, ha una grandissima qualità. De Zerbi ha trovato la giusta quadratura, si espone qualche volta al gioco degli avversari. Contro il Napoli ci sarà una bella partita da vedere, servorà attenzione e pazienza per poter approfittare degli eventuali errori altrui. In questo momento è una squadra ostica, è una squadra completa, uno dei peggior avversari in questo momento per il Napoli.

Francesco Caputo sta vivendo una grande stagione. Lo scorso anno ad Empoli aveva poca esperienza in Serie A, tutti erano rimasti un po' increduli. Quest'anno si sta confermando, si attesta sempre nella media dei 15 gol a stagione. Lo scorso anno dopo Immobile è stato il marcatore italiano a fare più gol. Ha scoperto la Serie A un po' troppo tardi, ci sono dei giocatori nati per fare gol, in qualsiasi categoria siano. Forse Caputo è uno di questi.

L'assenza di Albiol è stata trascurata. Per me una squadra ha un equilibrio e la parte principale ce l'ha il centrocampo: se in quel ruolo non si copre non c'è difesa che possa tenere botta. Manolas e Koulibaly sono ottimi ma di caratteristiche simili, forse serviva più un ragiontore come Albiol.

Se Caputo chiude la carriera al Sassuolo? In questo momento il pensiero è solamente al Sassuolo, ha un contratto di due anni. E' molto difficile che le cose possano cambiare ma non si può mai sapere.

Nazionale? Prima tra le righe ho detto il mio pensiero. E' un attaccante italiano che ha fatto tantissimi gol, credo che una chance la meriti. C'è una manifestazione importante molto vicina, qualcuno come lui forse può servire".