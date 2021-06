Caputo, l'agente a CN24: "De Laurentiis non vuole far venir fuori un concetto di napoletanità! Mercato condizionato dall'Europeo, su Grava..."

L’agente dell’attaccante del Sassuolo Francesco Caputo, Gaetano Fedele, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il mercato del Napoli? Si sta facendo molta confusione in tutta Italia visti i tanti cambi di allenatore, nonché l’Europeo che potrà cambiare le prospettive di alcuni calciatori con i prezzi che potrebbero alzarsi. Senza dimenticare la pandemia che ha portato ad una crisi economica.

Grava club manager del Napoli? Gianluca è una risorsa di cui il club non può fare a meno, ha fatto un ottimo lavoro con il settore giovanile ed è una garanzia. Se parliamo del tipo di ruolo, il Napoli ha bisogno di una figura di questo genere e chi ha indossato la maglia saprebbe dare la giusta valenza. La mia sensazione però è un’altra: De Laurentiis non vuole far venir fuori un concetto di napoletanità che dovrebbe essere il nostro fiore all’occhiello, quando in realtà sarebbe un valore positivo. Persone in grado di far capire come vivere calcisticamente Napoli servirebbero come il pane.

De Laurentiis poco legato a Napoli? Non è napoletano e non ha vissuto la città, la regione e la provincia: al tifoso interessa l’obiettivo finale, arrivare al top in campionato. Nel momento in cui non accade, escono fuori i nodi e sarebbe sbagliatissimo: bisognerebbe farlo sempre. Il tifo della vera Napoli in questo momento è più lontano, pensare un club senza il centro sportivo Paradiso è impossibile come un club senza una sede a Napoli. C’era un rapporto di vicinanza che era la forza del Napoli: ora invece c’è stato un discorso economico, i conti potevano stare a posto anche con un milione di euro destinato al settore giovanile. È un discorso che non nasce un mese fa, ma da anni.

Caputo ed il rinnovo a Sassuolo? Devo ringraziare io lui, ha raggiunto l’obiettivo ma c’è un po’ di dispiacere per quanto riguarda la Nazionale: avrebbe meritato una chance per giocarsi un posto in vista delle convocazioni per l’Europeo”