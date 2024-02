Caputi: "Sono convinto che Mazzarri faccia ciò che meglio crede, ma se non dai alla squadra un vero modulo..."

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Massimo Caputi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli ha tanti giocatori di livello in attacco e ci possono stare dei mugugni quando perdi e non arriva il risultato: io non vorrei che con l’ampia scelta non ci sia identificazione di un chiaro schema offensivo. Siamo oltre metà stagione, sono arrivati anche ragazzi dal mercato invernale.

Serve dare una fisionomia alla stagione, invece il Napoli è stato cambiato troppe volte e tutto questo genera confusione. Sono convinto che Mazzarri faccia ciò che meglio crede, ma se non dai alla squadra una reale e definitiva fisionomia nonostante i tentativi fatti ho paura che il cambio di troppi volti e moduli non dà costanza al Napoli. Va bene le assenze, è evidente, ma il 4-3-3 resta il modulo migliore e ideale per il numero di alternative tattiche che ha”