Caputi: "Osimhen? Basta la sua presenza in campo per aumentare la pericolosità dell’attacco, se non segna lui allora..."

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Massimo Caputi, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Il campionato torna dopo un mercato che un po’ di scossoni li ha dati, c’è una lotta interessante e io vado dicendo da tempo che c’è un dettaglio che incide: il calendario del girone di ritorno è sfalsato rispetto a quello dell’andata, quindi il cammino di ogni squadra è diverso.

Questo momento è topico, può essere decisivo e la lotta per lo scudetto non è mica chiuso: sarebbe delittuoso se il Napoli non sfruttasse l’occasione di lottare per lo scudetto, non significa che debba vincere ma deve crederci. Tutti i match vanno giocati nel modo giusto, il Napoli è incappato in alcuni passi falsi ma credo che la maturità e la personalità della squadra sia aumentata.

Osimhen? Basta la sua presenza in campo per aumentare la pericolosità dell’attacco, se non segna lui allora c’è lo spazio per altri”