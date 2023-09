Caputi: "Non si può mettere sotto processo il Napoli per un solo ko. Su Lobotka..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Massimo Caputi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il momento del Napoli? Non si può mettere sotto processo una squadra per una sola partita persa, ma il secondo tempo ha lasciato dubbi sulla prestazione ed è importante il match di domani per fugare le ombre presenti. Non credo che il Napoli possa aver visto le sue quotazioni altissime scendere, col Genoa c’è l’occasione giusta: per quanto potrà difendersi, è una squadra alla portata del Napoli. Tutti i team di A devono registrare qualcosa, il Genoa è più guardingo perchè così non sbatte con la differenza di livello. Contro la Lazio è sembrato che il Napoli fosse meno reattivo nel secondo tempo, Lobotka è un giocatore importante ma aggiungerei anche la conoscenza degli avversari sulle caratteristiche di alcuni azzurri: Garcia è giusto che qualche piccolo cambiamento lo faccia”