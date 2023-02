Caputi: "Lobotka e Anguissa due giocatori completamente diversi grazie a Spalletti, le partite del Napoli sono scontate"

Massimo Caputi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Le partite del Napoli sembrano fin troppo scontate. Questa è un’annata magica, frutto di lavoro e gioco. Bisogna fare i complimenti a tutti. Le altre, invece, fanno fatica in qualsiasi tipo di partita. Osimhen è migliorato tantissimo sotto ogni punto di vista, ma chi mi ha sorpreso di più sono Lobotka e Anguissa. Rispetto a quando sono arrivati e quelli che erano ora con Spalletti sono due giocatori completamenti diversi e fortissimi".