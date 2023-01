Caputi: "Gli scontri di ieri non hanno nulla a che fare col calcio, la vittoria contro la Samp elimina le scorie della sconfitta contro l'Inter"

Il collega Massimo Caputi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

Sono originario di Roma e legatissimo a Napoli. Purtroppo che il calcio è solo un pretesto per fare le cose a cui abbiamo assistito ieri ma che col tifo non c'entrano niente.

Penso che la vittoria di ieri sia stata importantissima per eliminare le scorie della sconfitta contro l'Inter. Anche la prestazione è stata buona contro una Samp migliorata tanto. Non è il Napoli che conosciamo ma è una squadra che ha certezze che altre non hanno. Tutte le inseguitrici hanno problemi che al momento non gli permettono di insidiare gli azzurri.