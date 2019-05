Caputi: "A Napoli vogliono un nome alla Icardi anziché 4 alla Fabian Ruiz"

Massimo Caputi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21: "Icardi per tutte le tifoserie è un grande colpo e pensi che il club voglia puntare in alto. Napoli ha bisogno di una scarica elettrica, di prendere uno che vogliono tutti. Ipotizziamo: se facciamo una trattativa Icardi-Insigne, mettendo anche la differenza, prendi un grande calciatore che ti infiamma la piazza e ti fa salire le ambizioni, ma poi ti puoi permettere di prenderne anche altri 3 di non grande fascia. Se prendi Lozano, Veretout e altri invece sei pure più forte, ma non si infiamma nessuno. Il pubblico ragiona diversamente e non ti spinge all'inizio. Fabian ad esempio è stato un grande colpo, ma ti hanno detto che volevi risparmiare".