Capuano: "Sucdetto? La squadra di Spalletti non c'è più ma guai a sottovalutare il Napoli, se si risveglia Kvara..."

Notizie Calcio Napoli – Il collega Giovanni Capuano ha parlato ai microfoni di Sportitalia nel corso della trasmissione “Aspettando il Weekend”:

“Il Napoli è una squadra che ha stravinto lo scorso campionato è ha cambiato solo un difensore e l’allenatore. È andato via anche Giuntoli ma il ds non scende in campo. Tendenzialmente quando vinci il campionato e l’anno dopo tieni l’intelaiatura dell’anno passato sei ancora il favorito; invece, la squadra di Spalletti è completamente sparita. La crisi del Napoli è arrivata nel momento giusto perché ci possono essere dei correttivi, contro l’Udinese si è visto qualcosa ma i friulani sono in grande difficoltà, sottovalutare gli azzurri però sarebbe un errore. Se si risveglia Kvara…”