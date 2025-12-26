Capuano: "Mercato a saldo zero è il delitto perfetto di De Laurentiis"

Il giornalista Giovanni Capuano su X ha commentato il mercato a saldo zero che dovrà fare il Napoli a gennaio:

"A meno di sorprese, la Lazio a gennaio avrà la possibilità di operare sul mercato. Il Como ha sistemato la sua situazione con un aumento di capitale. Limitazioni per Napoli e Pisa che rischiano il blocco estivo se non rientreranno nel parametro, che nel frattempo sarà reso più rigido

Il mercato limitato e a saldo zero del Napoli a gennaio è il delitto perfetto di De Laurentiis. In estate ha speso tanto per mettere insieme una rosa profonda e competitiva ed è giusto che chieda di valorizzarla. Ed è lo scenario comunicativo preferito da Conte che potrà lamentare una presunta inferiorità economica rispetto alle grandi del Nord. Che faranno più o meno lo stesso mercato suo ma senza essere obbligati dai parametri della Serie A (e senza dirlo apertamente)".