"Il lavoro di #Baroni sulla panchina della #Lazio è straordinario. In meno di sei mesi ha dato identità , schemi ed equilibrio a una squadra che in estate ha perso tutti i pezzi più importanti, aprendo un nuovo ciclo. Oggi non solo vince (tanto), ma gioca anche un gran bel calcio ?"

Questo il tweet del noto opinionista, Giovanni Capuano, post Napoli-Lazio 0-1.