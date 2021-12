Capuano: "Il crollo del Napoli è iniziato con la sconfitta contro l'Inter. Ma con Empoli e Spezia sono stati due suicidi sportivi"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24:

"Il crollo del Napoli? Lo spartiacque è stata la partita contro l’Inter del 21 novembre. Fare otto punti nelle ultime otto partite ha completamente ribaltato il giudizio sul girone d’andata del Napoli. Gli azzurri hanno bisogno di ritrovarsi durante la pausa natalizia, perché il mese di gennaio sarà cruciale per il prosieguo della stagione. Gli infortuni dell’ultimo mese hanno sicuramente inciso, ma, nonostante questi problemi, i partenopei avrebbero potuto e dovuto conquistare quei 4-5 punti in più che avrebbero permesso di tenere lontana la Juventus, tornata in corsa per il piazzamento Champions. Le partite perse con Empoli e Spezia sono stati suicidi sportivi, mi hanno sinistramente ricordato il pareggio casalingo contro il Verona dello scorso campionato, che è costato la qualificazione in Champions League".