Capuano: "Garcia ha un'eredità difficile, lui e Spalletti differenti a livello tattico"

Notizie Calcio Napoli – Il tecnico Eziolino Capuano, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Garcia ha la personalità per trovare le parole giuste da dire alla sua nuova squadra. Ha un’eredità difficile, è normale che chiunque sarebbe andato a sostituire Spalletti avrebbe avuto un compito difficile. Ha le capacità per intervenire su questo gruppo che nel primo periodo vorrà vedere le idee di questo allenatore che sono moto diverse da quelle di Spalletti, ha una filosofia molto meno possessiva per la sua ricerca delle profondità.

È un grande allenatore ma non sarà facile. Penso che il tecnico voglia avere la rosa al completo al più presto, c’è la curiosità anche dei giocatori sul loro nuovo allenatore, i primi 20 giorni per lui saranno molto importanti. Ogni sistema di gioco ha delle varianti nella sua interpretazione e il gioco di Garcia non è molto simile a quello del tecnico di Certaldo”.